Жителей Земли предупредили: следующую пандемию вызовут вирусы из растаявшего ледника

Жителей Земли предупредили: следующую пандемию вызовут вирусы из растаявшего ледника
Фото: unsplash

Группа исследователей провела генетический анализ почвы и льдов в Арктике. Оказалось, «запертые» в ледниках вирусы могут спровоцировать следующую пандемию из-за глобального потепления.

По данным научного издания Proceedings of the Royal Society, ученые Оттавского университета в Канад получили результаты генетического анализа почвы и озерных отложений крупнейшего пресноводного озера Арктики. Выяснилось, что риск распространения вируса может быть выше вблизи мест таяния ледников.

Ученые отметили, что по мере изменения климата и повышения общей температуры вирусы и бактерии, «запертые» в ледниках и вечной мерзлоте, могут пробудиться и заразить местную дикую природу. Ситуацию осложняет и тот факт ареалы обитания диких животных также смещается ближе к полюсам.

Так в 2016 году на севере Сибири произошла вспышка сибирской язвы из-за с волны потепления, которая растопила вечную мерзлоту и обнажила зараженную тушу северного оленя. До этого последняя вспышка в регионе была в 1941 году.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что ученые выяснили, что именно человеческий мозг чувствует после смерти.

арктика вирусы ледник пандемия


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Президент России ввел в Петербурге уровень базовой готовности
Жителей Земли предупредили: следующую пандемию вызовут вирусы из ...
Малый бизнес Петербурга может начать работать по новому налоговому режиму
В России может подорожать газировка из-за нового акциза
Запутавшимся в квитанциях ПЭС петербуржцам разъяснили порядок начисления ...
Российские врачи потребовали включить атопический дерматит в федеральный ...
Пандемия сократила ожидаемую продолжительность жизни россиян на 3,3 года
Петербургского блогера заперли в салоне красоты из-за отказа оплачивать ...