Ученые выяснили, что именно человеческий мозг чувствует после смерти

Международная команда исследователей узнала, какое из чувств умирающие люди теряют последним. Оказалось, после смерти мозг способен различать звуки.

По информации зарубежных СМИ, исследователи экспериментальным путем выяснили, что когда люди умирают, их слух все еще функционирует непродолжительное время. Таким образом мозг способен фиксировать последние в жизни человека звуки, даже если его тело уже перестало функционировать.

В рамках эксперимента ученые наблюдали за активностью мозга у 17 здоровых людей из контрольной группы, восьми пациентов из хосписа, которые реагировали на лечение, и пяти пациентов, находящихся при смерти.

Каждый участник исследования прослушал два вида музыкальных композиций. В одной из мелодий было всего пять повторяющихся нот, в другой композиции постоянно менялась тональность.

Оказалось, паттерны мозговой активности умирающих людей были аналогичны тем, которые наблюдаются у здоровых пациентов при прослушивании мелодий. Это позволило ученым сделать вывод:люди все еще слышат, находясь в критической близости от смерти.

«Чего мы не знаем, так это того, понимают ли они слова и утешаются ли они ими», — философски уточнил доктор медицинских наук Закари Палас.

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