Канадские биологи: болезнь Альцгеймера связана с агрессией иммунитета

Канадские биологи: болезнь Альцгеймера связана с агрессией иммунитета
Фото: unsplash

Ученые из Канады нашли новую причину болезни Альцгеймера — ее может вызывать чрезмерно активный иммунитет.

По информации РИА Новости, ученые из Канады предложили аутоиммунную природу болезни Альцгеймера. В мире существует множество гипотез возникновения болезни, однако особый интерес у ученого сообщества вызвало недавнее исследование.
Биологи из Исследовательского института Крембиля разработали теорию, основанную на результатах 30-летних исследований, согласно которой белок бета-амилоид — это иммунный агент, а болезнь Альцгеймера имеет аутоиммунную природу.
Оказалось, при травмах или инфекциях головного мозга этот белок выступает ключевым фактором комплексного иммунного ответа. При этом бета-амилоид ошибочно атакует здоровые клетки, что приводит к деменции. Соответственно, как и для всех аутоиммунных заболеваний, для Альцгеймера можно подобрать смягчающую симптомы терапию, если теория ученых верна.
Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что на полках российских аптек в ближайшие 10 лет может появиться лекарство от старения.
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