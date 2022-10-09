Канадские биологи: болезнь Альцгеймера связана с агрессией иммунитета

Биологи из Исследовательского института Крембиля разработали теорию, основанную на результатах 30-летних исследований, согласно которой белок бета-амилоид — это иммунный агент, а болезнь Альцгеймера имеет аутоиммунную природу.

Оказалось, при травмах или инфекциях головного мозга этот белок выступает ключевым фактором комплексного иммунного ответа. При этом бета-амилоид ошибочно атакует здоровые клетки, что приводит к деменции. Соответственно, как и для всех аутоиммунных заболеваний, для Альцгеймера можно подобрать смягчающую симптомы терапию, если теория ученых верна.