Потеря ребенка вынудила 40-летнюю Бритни Спирс обратиться к услугам суррогатной матери

Потеря ребенка вынудила 40-летнюю Бритни Спирс обратиться к услугам суррогатной матери
Фото: скриншот YouTube-шоу

Звезда Бритни Спирс ищет суррогатную мать после потери ребенка. Несмотря на возраст и обстоятельства, блондинка не прекращала попытки выносить и родить самостоятельно.

По данным Starhit, этой весной 40-летняя Бритни Спирс и ее молодой муж Сэм Асгари заявили: сладкая парочка ждет ребенка. Певица готовилась вновь стать мамой, но через месяц сообщила о выкидыше.

«С глубочайшей печалью мы должны объявить, что потеряли нашего ребенка на ранних сроках. Это тяжелейшее время для любого родителя. Возможно, нам следовало подождать с объявлением о беременности, но мы были слишком взволнованы. Наша любовь друг к другу — это наша сила. Мы будем продолжать пытаться сделать нашу прекрасную семью еще больше. Благодарны вам всем за поддержку. Мы убедительно просим о конфиденциальности в этот трудный момент», — со слезами делилась своей болью артистка.

Несмотря на мечты родить самостоятельно, Спирс все-таки пришлось отказаться от этой идеи — врачи прописали ей лечение и запретили беременеть в ближайшее время. Окружение певицы сообщило, что пара решила подыскать суррогатную мать для будущего ребенка. О том, какие требования у звездной пары к будущей сурмаме, пока не сообщается.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что Бритни Спирс шокировала фанатов пляжным фото с оголенной грудью и обрезанными волосами.

Бритни Спирс выкидыш семья суррогатное материнство


 

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