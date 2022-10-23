Водитель такси южных кровей тростью пронзил сердце пьяному дуэлянту в Сертолово

Во Всеволожском районе Ленобласти агрессивный заказчик такси напоролся на трость с выдвижным лезвием таксиста из Дагестана, не терпящего долгие пререкательства. Возбуждено уголовное дело.

Как стало известно Gazeta.SPb, ночью 22 октября в полицию поступило сообщение о том, что у магазина «Росал» в Сертолово молодой мужчина истекает кровью из-за ножевого ранения.

Прибывшие на метро правоохранители по подозрению в совершении преступлении задержали 49-летнего жителя Дагестана, работающего водителем в «Яндекс» такси. Мужчина приехал по вызову и встрял в ссору из-за того,что он проехал дальше где находились заказывавшие такси молодые люди.

Один из заказчиков, пьяный местный житель 20-и лет, начал агрессивно себя вести и получил удар тростью с выдвижным лезвием в рукоятке от таксиста. Молодого человека в тяжелом состоянии госпитализировали с проникающим ранением в грудную клетку — дуэлянт попал лезвием ему прямо в сердце.

Таксиста поместили в изолятор временного содержания, а с места преступления изъяли трость и биоматериалы. По факту произошедшего следователь возбудил уголовное дело по пункту «з» части 2 статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что в Колпинском районе пассажир приставил нож к горлу таксиста и забрал его телефон.