«Как девочка описалась»: Никита Михалков назвал «безграмотным овощем» любимца молодой публики Даню Милохина

Режиссер Никита Михалков жестко и не стесняясь в выражениях раскритиковал кумира зумеров Даню Милохина.

По информации Starhit, в новом выпуске программы «Бесогон ТВ» Никита Михалков посетовал на низкий уровень культуры россиян, приведя в пример знаменитого блогера Даню Милохина.

По мнению 77-летнего режиссера, сейчас основной проблемой российского общества является поощрение безграмотности. В качестве примера Михалков привел выступление Дани Милохина на ПМЭФ-2021. Стоит признать, тогда речь блогера поразила всю страну.

«Совершенно естественным становится, например, что на государственном канале умиление вызывает овощ безграмотный — Даня Милохин. Это тот, который отличился на экономическом форуме. Мы видели это позорище. А теперь, по телевидению, он в конкурсах: журит, судит», — негодует режиссер.