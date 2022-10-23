«Как девочка описалась»: Никита Михалков назвал «безграмотным овощем» любимца молодой публики Даню Милохина

Режиссер Никита Михалков жестко и не стесняясь в выражениях раскритиковал кумира зумеров Даню Милохина.
По информации Starhit, в новом выпуске программы «Бесогон ТВ» Никита Михалков посетовал на низкий уровень культуры россиян, приведя в пример знаменитого блогера Даню Милохина.
По мнению 77-летнего режиссера, сейчас основной проблемой российского общества является поощрение безграмотности. В качестве примера Михалков привел выступление Дани Милохина на ПМЭФ-2021. Стоит признать, тогда речь блогера поразила всю страну.
«Совершенно естественным становится, например, что на государственном канале умиление вызывает овощ безграмотный — Даня Милохин. Это тот, который отличился на экономическом форуме. Мы видели это позорище. А теперь, по телевидению, он в конкурсах: журит, судит», — негодует режиссер.
Михалков привел и другой пример: на одной из ТВ-передач Милохин общался с участником шоу и внезапно для себя выяснил, что Сахалин — это российский остров. Режиссер, не стесняясь в выражениях, жестко прошелся по незнанию звездой географии родной страны.
«Выясняется, что Даня Милохин, сидя в жюри, не знает, что есть остров Сахалин в пределах границ страны, где он находится. Это не вызывает ни изумления, ни возмущения: это как детская улыбка, как девочка описалась. То есть человек, у которого миллионы подписчиков, интересен тем, что не знает ничего. Чистый лист бумаги. Растение», — продолжил критиковать Михалков.
Тем не менее, Михалков все же признал, что его возмущает не столько сам блогер, сколько снисходительное отношение соотечественников к подобным медиаперсонам.
«Я не имею ничего против Дани Милохина. Я говорю о поразительном снижении принципиального уровня критического взгляда на жизнь. Все можно, все позволено, никаких табу и ограничений», — выразил свою досаду режиссер.
Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что комик Гурам Амарян показал россиянам, в каких условиях живут Даня Милохин и его друг Некоглай.