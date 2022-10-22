«По-моему, Даня приютил какого-то бомжа»: комик прошелся по ужасающе грязной квартире звезды Дани Милохина

Комик Гурам Амарян показал россиянам, в каких условиях живут Даня Милохин и его друг Некоглай. Оказалось, более мерзких условий и не сыскать.

Популярные блогеры Даня Милохин и Некоглай приняли участие в съемках YouTube-шоу «По хатам», в котором комик Гурам Амарян осматривает квартиры звезд. Известно, что Милохин снимает квартиру в столице вместе с блогером Некоглаем. Звезды Интернета согласились продемонстрировать комику, в каких условиях проводят свои творческие будни.

Прогуливаясь по квартире, ведущий оценил ее дизайн и простор. Единственное, что смутило Амаряна — бардак и огромное количество обуви, захламившей прихожую.

«Гостиная Дани Милохина. Очень круто, красиво, но почему в таком дерьме? Брат, ты же знал, что придут люди», — негодовал комик, собирая пустые стаканы.

Амарян обнаружил разбросанные вещи на диване и грязную посуду в раковине. Даня признался, что не готовит, поэтому предпочитает заказывать еду. Также оказалось, что блогер ни разу не пользовался своей посудомоечной машиной.

«Фу! Как она воняет! Она невероятно воняет. Без шуток, просто разберись. Так не должно пахнуть. Как жалко вы не видите операторов. Камеры сейчас должны поплыть вниз», — хохотал Амарян.

Впрочем, больше всего ведущий был шокирован комнатой Некоглая и состоянием его постели.

«По-моему, Даня приютил какого-то бомжа. Что это такое? Почему такая подушка? Что делаете с ней? Как вы здесь спите?», — выпал в осадок комик.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что петербургского блогера заперли в салоне красоты из-за отказа оплачивать халтуру мастера маникюра.