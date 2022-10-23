Беременная певица Ольга Орлова лишилась денег и багажа с лекарствами в Милане

Роковая поездка в Милан: беременная Орлова осталась без денег и необходимых уколов в живот

По информации Starhit, путешествие 44-летней певицы Ольги Орловой в Милан и завершилась весьма плачевно. Беременная певица в личном блоге рассказала, что испытывала дискомфорт во время полета, в отеле страдала от ужасного сервиса, а напоследок ее и вовсе обчистили. Воры украли у зазевавшейся Орловой крупную сумму денег.

«Ужин, погода была прекрасная. Мы решили не брать такси, а прогуляться пешком до ресторана. Путь лежал через Дуомскую площадь, и мы, любуясь красотой собора, добрались до ресторана. Поужинали, принесли счет. Я открыла сумочку и поняла, что там нет денег. Все наши наличные до копейки достались ворам. Не надо рассказывать, что российские карты здесь не работают, поэтому приходится летать с кэшем. Это была большая сумма, и мое расстройство было очень большим. Но тут винить, кроме меня, некого. Сама прозевала, отвлеклась, за что поплатилась», — поделилась историей потери денег Орлова.

Приехав в Баку, где должна была совершиться пересадка на рейс в Москву, Ольга столкнулась с еще одним крупным разочарованием — ее багаж потеряли в аэропорте.

«Приземлились в аэропорту. думаю, мол, все будет хорошо, ага, конечно! Багаж наш утерян, два часа поисков ничего не дали. Самое обидное, что там мои уколы в живот и лекарства, без которых я не могу… Ну как так-то?!» — посетовала она.

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