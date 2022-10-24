В Калининском районе прокомментировали выдачу повесток хозяевам гаражей

В Калининском районе прокомментировали выдачу повесток хозяевам гаражей
В Калининском районе прокомментировали выдачу повесток хозяевам гаражей. Фото: Baltphoto/Велимир Орехов

В рамках частичной мобилизации в Петербурге сотрудники автостоянок начали раздавать владельцам гаражей повестки. В Калининском районе объяснили, насколько законна такая практика.

Пресс-секретарь Калининского района Юлия Лебединова заявила «МК в Питере», что упомянутое распоряжение о раздаче повесток хозяевам гаражей содержится в письме Всероссийского общества автолюбителей, где есть подпись директора общества Виктора Курило.

«Исходя из того, что там написано, ничего противозаконного там нет», — заметила Лебединова.

Кроме того, по словам пресс-секретаря, в России сейчас все предприятия задействованы в распространении повесток, и все, что написано в письме по поводу вручения повесток на автостоянках, регламентировано законом.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербуржец не стал ждать, получив повестку, и сразу обратился в суд. Для уточнения документов в военкомат гражданин идти не собирался.

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