В квартире на Солдата Корзуна мужчина обнаружил бездыханное тело отца с подбитым глазом

В квартире на Солдата Корзуна мужчина обнаружил бездыханное тело отца с подбитым глазом. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В квартире на Солдата Корзуна мужчина обнаружил бездыханное тело отца с подбитым глазом. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Кировском районе мужчина пришел к своему отцу, но обнаружил его мертвым.

Как стало известно Gazeta.SPB, 23 октября около 14:09 в правоохранительные органы поступило сообщение от гражданина, который заявил, что в квартире 36 дома по улице Солдата Корзуна он нашел труп отца.

В14:35 полиция была уже на месте. В 3-х комнатной квартире на полу с гематомой правого глаза и ссадинами обеих рук специалисты увидели труп 59-летнего отца заявителя.

Причины смерти пока неизвестны, тело погибшего направили в морг для исследований. Из квартиры изъяли следы пальцев рук, смывы вещества бурого цвета и сотовый телефон.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела, все детали произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что женщина обнаружила своего брата без сознания на пересечении улицы Крыленко и проспекта Большевиков у магазина. По словам заявительницы, мужчина был сильно избит.