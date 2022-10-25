На Руднева в понедельник рано утром с 13 этажа рухнул местный житель

На Руднева в понедельник рано утром с 13 этажа рухнул местный житель
На Руднева в понедельник рано утром с 13 этажа рухнул местный житель. Фото: "Яндекс.Карты"

В Выборгском районе Санкт-Петербурга расследуют обстоятельства смерти 25-летнего молодого человека, выпавшего из окна.

Как стало известно Gazeta.SPB, утром 24 октября правоохранителям поступило сообщение, что у дома 21, корпус 2 по улице Руднева обнаружен труп мужчины.

Позже удалось установить, что погибший, неработающий молодой человек проживает в соседнем от места происшествия доме. По версии следствия, около 07:00 при неустановленных обстоятельствах гражданин выпал из окна своей квартиры с 13-ого этажа 16-ти этажного здания.

В настоящий момент труп направлен в морг для установления причины смерти. Все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Кировском районе Петербурга мужчина пришел к отцу, но обнаружил его мертвым. Причины смерти пока неизвестны, тело погибшего направили в морг для исследований.

выборгский район новости СПб погибший труп


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Кардиолог назвал наиболее опасные для сердца продукты, которых лучше избегать
На Руднева в понедельник рано утром с 13 этажа рухнул местный житель
Петербуржцам рассказали о самом холодном дне октября и предстоящем затмении
В связи с режимом базовой готовности под особый контроль в Петербурге ...
Петербуржцев попросили сообщать о встречах с попрошайками на ЗСД
Рейс, летевший из Петербурга в Фергану, вынужденно приземлился в аэропорту ...
В Пулково 25 октября отменили 4 авиарейса на вылет и 3 на прибытие
Синоптик предупредил о приближении дождей ближе к вечеру вторника