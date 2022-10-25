В Василеостровском районе устанавливают личность мертвого мужчины в камуфляжной форме

В Василеостровском районе устанавливают личность мертвого мужчины в камуфляжной форме. Фото: unsplash

В Василеостровском районе устанавливают личность мертвого мужчины в камуфляжной форме. Фото: unsplash

Правоохранители Василеостровского района выясняют обстоятельства смерти и личность мужчины, обнаруженного под утро на 6 линии В.О.

Как стало известно Gazeta.SPB, около 04:56 утра 24 октября в полицию поступил звонок от дома 53 по 6 линии В.О. Сообщалось, что обнаружен труп неизвестного мужчины 50-60 лет, ПТС, ростом около 170-175 см, с короткими тёмно-русыми волосам, на лице гражданин имеет бородку.

Также дополнительно удалось установить, что погибший был одет в чёрную матерчатую куртку, камуфляжную серую куртку, синий свитер, камуфляжные штаны и чёрные ботинки. Внешних признаков насильственной смерти на теле мужчины не обнаружили.

В настоящий момент труп направлен в морг для установления причины смерти. Личность погибшего и все детали произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Выборгском районе специалисты расследуют обстоятельства смерти 25-летнего молодого человека, выпавшего из окна.