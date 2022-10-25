Окровавленный мужчина, уехавший на скорой с Партизана Германа, скончался в больнице

Окровавленный мужчина, уехавший на скорой с Партизана Германа, скончался в больнице. Фото: "Яндекс.Карты"

Окровавленный мужчина, уехавший на скорой с Партизана Германа, скончался в больнице. Фото: "Яндекс.Карты"

В Красносельском районе днем 23 октября на улице Партизана Германа заметили мужчину в крови, которого экстренно госпитализировали. Как в последствии оказалось, выжить гражданин не смог.

Около часа дня 23 октября в правоохранительные органы сообщили, что в парадной первого этажа дома 36 по Партизана Германа лежит пострадавший мужчина, которого к моменту приезда сотрудников полиции уже увезли врачи. Как стало известно Gazeta.SPB, позже из медицинского учреждения пришло уточнение, что пострадавший был госпитализирован с токсическим действием этанола, в тяжелом состоянии.

На следующий день, 24 октября, около 08:10 мужчина скончался. Перед этим специалисты зафиксировали у него ЗЧМТ, УГМ, субдуральную гематому и ссадину лица.

Обстоятельства, личность погибшего и все детали произошедшего в настоящий момент устанавливаются. Видеонаблюдение отсутствует.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Василеостровском районе выясняют обстоятельства смерти и личность мужчины, обнаруженного под утро на 6 линии В.О.