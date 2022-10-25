Петербуржец не смог выиграть в суде дело о частичной мобилизации

Житель Петербурга не смог оспорить решение военкомата о призыве.

Заявление гражданина к призывной комиссии, ее председателю и военному комиссариату по делу о частичной мобилизации рассматривал Красногвардейский районный суд города. В результате выиграть не удалось. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Отмечается, что горожанин просил суд отменить решение о призыве и дать отсрочку, так как повестка не соответствовала требованиям. Кроме того, по словам мужчины, он не имеет боевого опыта, получает первое высшее образование и не проходил медосвидетельствование. Также утверждалось, что мобилизованному неверно определили военно-учетную специальность.

После проверки суд установил, что петербуржец проходил срочную службу и имеет категорию годности «А». Также была установлена его специальность. Выяснилось, что гражданин — понтонер понтонно-переправочных средств. Также оказалось, что мобилизованный учится заочно, а значит по этой категории отсрочка также не положена.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что план по частичной мобилизации в Санкт-Петербурге успешно выполняется, заявил председатель комитета по обороне Государственной думы Андрей Картаполов.