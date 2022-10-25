Под Петербургом сын довел до реанимации отца ударом в голову

Под Петербургом сын довел до реанимации отца ударом в голову. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Под Петербургом сын довел до реанимации отца ударом в голову. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Тосненском районе мужчина оказался на больничной койке в тяжелом состоянии после конфликта с сыном.

Как стало известно Gazeta.SPB, 24 октября около 21:08 правоохранительным органам поступило сообщение, что у дома 17 по улице Крайней в поселке Шапки сын избил родителей.

В результате выезда специалисты обнаружили 75-летнего местного жителя с тяжелой травмой головы, который был госпитализирован в «Тосненскую КМБ». Тут же по подозрению в совершенном преступлении задержали 47-летнго неработающего гражданина.

Предполагается, что 24 октября около 22:00, находясь по месту жительства, после распития спиртных напитков между отцом и сыном вспыхнула ссора, после чего последний избил родителя. В крайне тяжелом состоянии пострадавший был помещен в реанимацию.

Подозреваемого доставили в отделение, привлекли к административной ответственности и поместили в СПСЗЛ. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Волховском районе Ленобласти расследуют смерть одного из жителей коммуналки. В произошедшем подозревается сосед погибшего.