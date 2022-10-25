Омолаживающие препараты, убивающие «клетки-зомби», могут привести к серьезным «побочкам»

Выяснилось, что организму необходимы клетки, отработавшие свой срок, в связи с этим лечение антивозрастными препаратами, которые их убирают, может закончиться серьезными побочными эффектами.

Несмотря на то, что ученые выделят 9 основных причин старения, все приходит к накоплению повреждений на молекулярном или клеточном уровне. Такое возрастное ослабление активности клеток называется клеточным старением. С годами в организме появляются отработанные «клетки-зомби». Такое название им дал известный британский биогеронтолог Обри ди Грей. Об этом пишут РИА Новости.

Опасность накопления подобных клеток в том, что вырабатываемые ими цитокины вызывают системное воспаление, которое приводит к атеросклерозу, артриту, артрозу, различным формам фиброза, дегенерации сетчатки и болезни Альцгеймера. Также не исключено, что клетки могут снова начать делиться. Если организм с ними не справится, они могут переродиться в злокачественные.

Однако, как оказалось, клетки-зомби могут быть нужны организму.

Не однократно доказывалось, что удаление стареющих клеток увеличивает продолжительность жизни. Для этого есть специальные лекарственные препараты, которые считаются одним из перспективных подходов в борьбе со старением и возрастными заболеваниями.

Для распознавания клеток-зомби от нормальных используются генетические маркеры. В ходе новых экспериментов, которые провели исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, было установлено, что клетки-зомби, на которые направлена омолаживающая терапия, оказались также необходимы, поэтому полностью удалять их не нужно. Дело в том, что если от клеток-зомби избавиться совсем, организм потеряет способность создавать барьер, препятствующий проникновению в организм чужеродных клеток и химических веществ.

Так, с одной стороны, клеточное старение приводит к хроническому воспалению, иммунному дефициту и истощению стволовых клеток, а это, в свою очередь, спровоцирует остеопороз, метаболический синдром, рак и другие страшные последствия. Но с другой, стареющие клетки также играют важную роль в физиологии и гомеостазе, заживлении ран и защите от онкогенеза.

В связи с этим любое омолаживающее средство нужно применят аккуратно и без риска повреждения полезных клеток.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что для сохранения здоровья и продления жизни специалист призвал следовать несложным правилам. Речь идет о правильном сне, сбалансированном питании, активности и отказе от вредных привычек.