Обновленный книжный магазин в Доме Зингера распахнет двери для петербуржцев 12 ноября

Обновленный книжный магазин в Доме Зингера распахнет двери для петербуржцев 12 ноября
Фото: Мойка78
В Доме Зингера в Петербурге 12 ноября откроют обновленный книжный магазин

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в своем Telegram-канале назвал точную дату открытия книжного магазина в Доме Зингера.

«Самое долгожданное событие осени! 12 ноября открываем Дом книги. В рамках первого этапа работ для публики станут доступными первый и второй этажи, а также кафе», — написал Пиотровский в своем Telegram-канале.

По словам вице-губернатора, в честь открытия книжного магазина подготовлена большая программа на выходные дни 12-13 ноября.
«В зале искусств по сеансам будет проходить светомузыкальное шоу с 3D-мэппингом. Также в окнах второго этажа будут установлены светодиодные экраны, где в сторону канала Грибоедова и Невского проспекта будут транслироваться специально разработанные 3D ролики, посвященные истории Дома книги и роли книг в жизни человека. Для посетителей выступят музыкальные группы, театральные коллективы, состоятся встречи с известными авторами: Татьяной Устиновой, Марией Семеновой, Асей Лавринович, Михаилом Лабковским», — отметил Пиотровский.
На каждом этаже магазина будут обустроены зоны для чтения и отдыха гостей. На втором этаже разместится отдельное крупное пространство, посвященное детским книгам, где будет организована зона для игр и мастер-классов. А в уникальном зале с витражным потолком на первом этаже откроет свои двери комфортный зал для мероприятий со сценой и зрительскими местами.
Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что Дом Книги начнет работать в Доме Зингера уже в ноябре.
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