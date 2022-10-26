Обновленный книжный магазин в Доме Зингера распахнет двери для петербуржцев 12 ноября

На каждом этаже магазина будут обустроены зоны для чтения и отдыха гостей. На втором этаже разместится отдельное крупное пространство, посвященное детским книгам, где будет организована зона для игр и мастер-классов. А в уникальном зале с витражным потолком на первом этаже откроет свои двери комфортный зал для мероприятий со сценой и зрительскими местами.