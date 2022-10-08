Дом Книги распахнет двери для петербуржцев в Доме Зингера уже в ноябре

Дом Книги распахнет двери для петербуржцев в Доме Зингера уже в ноябре
Фото: Мойка78

Петербургский Дом книги откроется в Доме Зингера в ноябре. Владельцы планировали приурочить открытие книжного к юбилею Петра Первого, но из-за затянувшихся юридических процедур сроки пришлось сдвинуть.

По информации ТАСС, в ноябре текущего года в историческом здании компании «Зингер» на Невском проспекте после ремонта откроется обновленный книжный магазин. Об этом рассказал вице-губернатор города Борис Пиотровский на открытии V Всероссийского фестиваля «Книжный маяк».

«В ноябре нас ждет открытие Дома Зингера, петербургского Дома книги. Уверен, что в этот раз ничто не помешает, и мы откроем его в срок. Теперь все проблемы решены, совместными усилиями всех органов исполнительной власти достигнуты все договоренности», — отметил Пиотровский.

Изначально Дом книги предполагалось открыть к юбилею Петра Первого, то есть еще в июне 2022 года, однако затянувшихся юридических процедур сроки открытия пришлось сдвинуть.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что назван месяц открытия обновленного книжного магазина в Доме Зингера.

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