Впервые суд Петербурга зарегистрировал жалобу на штраф за неявку в военкомат по повестке

Впервые суд Петербурга зарегистрировал жалобу на штраф за неявку в военкомат по повестке. Фото: Unsplash

Впервые суд Петербурга зарегистрировал жалобу на штраф за неявку в военкомат по повестке. Фото: Unsplash

В Санкт-Петербурге зарегистрировали первую жалобу на штраф за неявку по повестке, — сам молодой человек утверждает, что в военкомате был.

Первую жалобу на штраф за неявку в военкомат по повестке зарегистрировал Петроградский районный суд Северной столицы.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, с начала октября горожанин был привлечён военным комиссаром Петроградского района к ответственности. Таким образом, гражданин должен был выплатить штраф в размере 1,5 тысяч рублей за неявку в военкомат по повестке в установленное время без уважительной причины.

По словам молодого человека, в военкомате он был, поэтому необходимо прекратить производство по делу. Суд Петербурга принял жалобу к производству.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербуржец не смог оспорить решение военкомата о призыве. После проверки было установлено, что гражданин проходил срочную службу и имеет категорию годности «А».