С момента введения в Петербурге транспортной реформы выявили менее 1% безбилетников

С момента введения в Петербурге транспортной реформы выявили менее 1% безбилетников. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

С момента введения в Петербурге транспортной реформы выявили менее 1% безбилетников. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

С весны в Северной столице специалисты зафиксировали менее 1% граждан, которые воспользовались общественным транспортом, не заплатив.

С самого начала внедрения новой модели транспортного обслуживания в Петербурге контролёры провели свыше 325 тысяч проверок. Билеты спросили у более чем 5 млн пассажиров наземного общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба комитета по транспорту.

В результате было выявлено менее 1% безбилетников, что говорит о высокой платёжной дисциплине жителей и гостей Северной столицы, отметили в пресс-службе.

Сейчас более 400 контролёров каждый день выходят на автобусные маршруты со специальной системой для проверки. Горожанам напомнили, что штраф за безбилетный проезд составит 500 рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что автомобилистам рассказали о важных нюансах новой процедуры освидетельствования на алкоголь в России. Однако, по словам эксперта, новый документ не включает в себя обновленных правил освидетельствования на наркотики.