Петербургские суды зафиксировали около 60 исков, оспаривающих решения о мобилизации

Районные суды Северной столицы зарегистрировали 59 административных исков об оспаривании решений о мобилизации.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга, по 8 исков зафиксировали в Калининском, Красногвардейском и Невском районах, — они являются лидерами по количеству.

Во Фрунзенском районном суде отметили 7 исков, а в Московском — 6. В свою очередь, Выборгский, Кировский и Красносельский зарегистрировали по 4 иска, а Колпинский, Ленинский и Приморский — по 3. В Петроградском суде замечен только один такой иск.

Известно, что рассмотрели по существу 4 иска, из которых 3 закончились отказом, а 1 из них удовлетворили частично. При этом 4 иска прекратили в связи с отказом истцов от требований, а еще 2 иска принять вовсе отказались. Также 2 были возвращены, 2 оставлены без движения и 2 — без рассмотрения. По подсудности направили 1 иск.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге впервые зарегистрировали жалобу на штраф за неявку по повестке, — сам молодой человек утверждает, что в военкомате был.