Петербургские суды зафиксировали около 60 исков, оспаривающих решения о мобилизации

Петербургские суды зафиксировали около 60 исков, оспаривающих решения о мобилизации
Петербургские суды зафиксировали около 60 исков, оспаривающих решения о мобилизации. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Районные суды Северной столицы зарегистрировали 59 административных исков об оспаривании решений о мобилизации.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга, по 8 исков зафиксировали в Калининском, Красногвардейском и Невском районах, — они являются лидерами по количеству.

Во Фрунзенском районном суде отметили 7 исков, а в Московском — 6. В свою очередь, Выборгский, Кировский и Красносельский зарегистрировали по 4 иска, а Колпинский, Ленинский и Приморский — по 3. В Петроградском суде замечен только один такой иск.

Известно, что рассмотрели по существу 4 иска, из которых 3 закончились отказом, а 1 из них удовлетворили частично. При этом 4 иска прекратили в связи с отказом истцов от требований, а еще 2 иска принять вовсе отказались. Также 2 были возвращены, 2 оставлены без движения и 2 — без рассмотрения. По подсудности направили 1 иск.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге впервые зарегистрировали жалобу на штраф за неявку по повестке, — сам молодой человек утверждает, что в военкомате был.

иски новости СПб суды частичная мобилизация


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Спустя 22 года в Петербурге для движения транспорта откроют Рыбацкий мост
На Индустриальном Эмом с длинной бородой сломал челюсть грузчику и оставил ...
Следственный комитет открыл в Петербурге «горячую линию» для ...
В Петербурге с начала года выросло число нуждающихся в подработке
От заявления президента прошло 2 недели: когда в России завершится ...
На Славы петербуржец, систематически избивающий мать, в этот раз проломил ...
Петербуржцам напомнили о самой теплой ночи, ожидающейся 29 октября
В России за последние 24 часа нашли еще 7 849 новых случаев заражения COVID-19