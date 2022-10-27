На Муринской дороге у петербуржца отобрали рюкзак с деньгами, военником и паспортом

На Муринской дороге у петербуржца отобрали рюкзак с деньгами, военником и паспортом. Фото: "Яндекс.Карты"

На Муринской дороге у петербуржца отобрали рюкзак с деньгами, военником и паспортом. Фото: "Яндекс.Карты"

В Красногвардейском районе двух граждан задержали за грабеж поздним вечером на Муринской дороге. Выяснилось, что злоумышленники забрали у 33-летнего гражданина телефон и рюкзак, в котором находились военный билет, деньги и паспорт.

Мужчина обратился в полицию 26 октября, хотя сам инцидент произошел еще 7 октября около 23:30 у дома 64 по Муринской дороге. Как стало известно Gazeta.SPB, двое злоумышленников, избив руками и ногами заявителя, отняли у него мобильный телефон и рюкзак с документами и 20 000 рублями. После этого с места преступления мужчины скрылись. В общей сложности сумма ущерба составила 34 000 рублей.

В день обращения пострадавшего удалось задержать двух мужчин. Один из них 1990 года рождения является жителем республики Ингушетия, не работает и регистрации в Петербурге не имеет, привлекался судом за мелкое хищение. Второй задержанный оказался 32-летний петербуржцем, проживающем на Пушкинской улице в поселке Металлострой. Мужчина уже отбывал наказание сроком 1 год 9 месяцев за разбой.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Оба мужчины были помещены в ИВС.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Красногвардейском районе Петербурга к врачам поликлиники пришел 28-летний гражданин Республики Таджикистан со сломанной челюстью, который пояснил, что его избил мужчина по имени Эмом.