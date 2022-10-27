По выходным между Петербургом и Великим Новгородом будут ходить десятивагонные «Ласточки»

По выходным между Петербургом и Великим Новгородом будут ходить десятивагонные &#171;Ласточки&#187;
По выходным между Петербургом и Великим Новгородом будут ходить десятивагонные "Ласточки". Фото: Unspalsh

С 29 октября между Северной столицей и Великим Новгородом начнут курсировать десятивагонные «Ласточки». Составы будут перевозить пассажиров по выходным дням.

В пресс-службе Северо-Западной пригородной пассажирской компании рассказали, что поезда «Ласточка» № 7001 и № 7004 будут ходить по субботам и воскресеньям с увеличенной составностью.

Приобрести билеты для проезда на удлиненных составах можно в кассовых окнах СЗППК. Так, они доступны в кассе № 6 на Московском вокзале, № 2 на станции Тосно, № 1 на станции Чудово-Московское и № 4 на вокзале Великого Новгорода.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что застройкой территории рядом с Музеем железных дорог в Санкт-Петербурге займутся «Российские железные дороги». Проект трех зданий, планируемых на территории рядом с музеем, должен быть готов к маю 2023 года.

"ласточка" великий новгород новости СПб транспорт


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
По выходным между Петербургом и Великим Новгородом будут ходить ...
Россиян заверили, что все социальные обязательства в бюджете на 2023–2025 ...
Петербуржцев призвали с осторожностью покупать красноухих черепах рядом с метро
Специалист рассказал, что петербуржцы могут увидеть первый снег уже в ...
Петербуржцам рассказали, когда ожидается подорожание платной парковки в городе
На Васильевском острове открылся долгожданный скейт-парк по проекту ...
Вечером 27 октября будут раскрыты имена победителей премии «Город ...
На Муринской дороге у петербуржца отобрали рюкзак с деньгами, военником и ...