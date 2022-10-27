Пенсионерку с Гражданского проспекта по телефону убедили добровольно отдать миллион рублей

Неприятная ситуация произошла с пожилой петербурженкой из Калининского района. Утром во вторник ей позвонил неизвестный мужчина, который в итоге убедил пенсионерку перевести больше миллиона рублей на указанные счета.

Как стало известно Gazeta.SPB, 68-летняя женщина с Гражданского проспекта обратилась к правоохранителям 26 октября около 13:30 дня.

Пострадавшая рассказала, что 25 октября в 10:00 ей на мобильный телефон позвонил мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Под предлогом обеспечения безопасности денежных средств он убедил заявителя совершить переводы некоторой суммы на указанные счета через мобильное приложение. После этого мужчина заявил, что лимит переводов исчерпан, поэтому женщине нужно перевести оставшиеся деньги через банкомат. Так пенсионерка и сделал, воспользовавшись им на улице Руставели.

В общей сложности сумма ущерба составила 1 279 150 рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Злоумышленников разыскивают.

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