В России 136 тысяч смертей оказались связаны с плохой экологией

За прошлый год в России 6% смертей оказались связаны с плохой экологией. Как правило, причины скрывались в неудовлетворительном качестве атмосферного воздуха, питьевых вод, почв, а также в небезопасных продуктах питания.

Благотворительный фонд «Нужна помощь» и платформа «Если быть точным» провели исследование и выяснили, что за прошлый год в связи с неблагоприятной экологией скончалось 136 тысяч россиян.

Ситуация с экологией в России

В Роспотребнадзоре также уточняют, что влияние химического, биологического и других видов загрязнения окружающей среды каждый день испытывают свыше 90 миллионов человек, — это 63,6% от общего населения России. По данным исследователей, на сегодняшний день 46% горожан в России проживает на территории регионов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения воздуха. По большей части населенные пункты с неудовлетворительными показателями состояния атмосферы располагаются в азиатской части страны. Эксперты нашли там 30 таких регионов.

Самые «чистые» и «грязные» регионы

В прошлом году свыше миллиона россиян из-за плохого воздуха страдали болезнями органов дыхания, нервной системы, органов пищеварения, кровеносной и эндокринной систем, мочеполовых органов. На основании данных отчетов специалистов, самым благополучным регионом по состоянию окружающей среды оказалась Костромская область. Ситуация благоприятная в республиках Адыгея и Марий Эл.

Больше всего проблем с экологией оказалось в 11 субъектах, среди которых Астраханская, Иркутская, Курганская, Московская, Ростовская, Свердловская и Челябинская области, республики Хакасия и Бурятия, Забайкальский и Красноярский края. При этом выделить какой-то один регион эксперты затрудняются.

Также был составлен рейтинг на проблемы экологии внутри регионов. Оказалось, что хуже всего состояние окружающей среды было зафиксировано на севере Красноярского края — в Норильске и его окрестностях. Норильский промышленный узел до сих пор остается самым крупным источником загрязнения воздуха в стране.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что ученые из России разработали экологичные нефтесорбенты, которые в будущем могут быть применены как фильтры для разделения водонефтяных эмульсий. Материал имеет пористость почти в 99%.