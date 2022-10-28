Фотографа задержали за порчу плаката Герою России в Московском районе

Фотографа задержали за порчу плаката Герою России в Московском районе
Фотографа задержали за порчу плаката Герою России в Московском районе. Фото: pxhere

Правоохранительным органам Петербурга удалось задержать подозреваемого по делу о порче плаката, посвященного Герою России.

Плакат располагался между метро «Парк Победы» и «Московская». Днем 18 октября в полиции сообщили, что неизвестный залил портрет краской.

Как стало известно Gazeta.SPB, по подозрению в совершении преступления 27 октября задержали 39-летнего петербуржца, проживающего на улице Типанова. По информации «78.ru» мужчина работает фотографом и ведет свой сайт, где размещает работы.

Подозреваемого доставили в отделение полиции. Там в отношении него составили административный протокол по статьям о дискредитации российской армии и мелком хулиганстве. После этого мужчину поместили в изолятор. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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