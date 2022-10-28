Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

Центральный банк России сохраняет ключевую ставку на уровне 7,5%.

Соответствующее решение было озвучено в пятницу, 28 октября, на заседании Совет директоров, сообщается на сайте регулятора.

Отмечается, что в связи с низкими текущими темпами прироста потребительских цен в стране, способствующих дальнейшему замедлению годовой инфляции, было принято решение сохранить настоящую ключевую ставку.

В дальнейшем Банк России будет принимать решения по ключевой ставке, учитывая фактическую и ожидаемую инфляции, а также с учетом рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Уточняется, что в 2022 году инфляция ожидается на уровне 12-13% вместо 11-13%. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой среднесрочный прогноз ЦБ РФ.

Касательно следующего года, ожидания регулятора по инфляции не изменились, пока они остаются на уровне 5-7%. В 2024 и 2025 годах инфляция может вернуться к цели в 4%.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Банк России перечислили возможные варианты изображений для новой купюры номиналом в 500 рублей.