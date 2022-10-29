«Он был молоденьким, капризным мальчиком»: отец певицы Нюши раскритиковал прошлые отношения своей дочери с Егором Кридом

Папа Нюши Владимир Шурочкин признался, что был против ее романа с Егором Кридом.

По данным Starhit, в самом начале своей карьеры Егор Крид завел роман с Нюшей, уже успевшей стать известной певицей. Эти отношения быстро закончились — спустя годы отец артистки Владимир Шурочкин прокомментировал роман артистов, подчеркнув, как ужасно Крид вел себя рядом с его дочерью.

«Я изначально был против этих отношений. Это сейчас Егор — звезда, а в начале их романа, в 2014-м, ему было 19, Ане — 23. Он был молоденьким, капризным мальчиком. Я наблюдал, что Анюта выступает в этих отношениях чуть ли не в роли мамы. Егор, как вампир, выносил мозг, доводил Аню до слез. После этого ему становилось хорошо. Я сам человек немеркантильный, у меня не было к нему претензий с материальной точки зрения, как он утверждает. Я считаю, что люди могут жить вместе, если им вместе хорошо. А им не было хорошо», — признался 56-летний продюсер в одном из интервью.

Некоторое время спустя Нюша и Егор записали современный под названием «Мистер и миссис Смит». Артисты сняли клип, в котором воплотили мечту фанатов — сыграли общую свадьбу и даже стали родителями. На данный момент звезды поддерживают дружеские отношения — Нюша замужем за бывшим казанским чиновником Игорем Сивовым, воспитывает от него сына и дочь. Крид на данный момент одинок и поглощен работой.

«Егор, безусловно, талантливый хороший парень. Он состоялся как артист. Но я не одобрял его отношений с моей дочерью. И Аня тоже постепенно поняла, что у них ничего не могло бы быть», — резюмировал Владимир Шурочкин.