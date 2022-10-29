Ленинградский зоопарк предложил петербуржцам придумать имя для годовалого ленивца-первенца

Ленинградский зоопарк объявил конкурс на имя для малыша, совсем недавно родившегося в семействе ленивцев Ирвина и Сони.

По информации пресс-службы Ленинградского зоопарка, петербуржцам предложили придумать имя для нового обитателя городского зоопарка. Годовалый ленивец оказался мальчиком и стал первенцем в семействе ленивых питомцев.

«10 октября 2021 года у Ирвина и Сони появился на свет долгожданный малыш, и сейчас мы с уверенностью заявляем – это МАЛЬЧИК!», — с восторгом отметили в зоопарке.

Жителям города предложили стать причастными к общей радости и выбрать имя для малыша.

«С 28 октября по 28 ноября на входе в павильон «Тропический дом», где сейчас обитают мама с детенышем, будет стоять специальный ящик, куда вы сможете опустить записку со своим вариантом. Главное — не забудьте оставить контактные данные, ведь победитель получит билеты в зоопарк! Итоги конкурса на имя мы объявим в наших социальных сетях 1 декабря», — описали в пресс-службе схему участия в конкурсе.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что Ленинградский зоопарк впервые представил публике очаровательного лисенка по имени Персей.