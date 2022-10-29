Ленинградский зоопарк предложил петербуржцам придумать имя для годовалого ленивца-первенца

Ленинградский зоопарк предложил петербуржцам придумать имя для годовалого ленивца-первенца
Фото: unsplash

Ленинградский зоопарк объявил конкурс на имя для малыша, совсем недавно родившегося в семействе ленивцев Ирвина и Сони.

По информации пресс-службы Ленинградского зоопарка, петербуржцам предложили придумать имя для нового обитателя городского зоопарка. Годовалый ленивец оказался мальчиком и стал первенцем в семействе ленивых питомцев.

«10 октября 2021 года у Ирвина и Сони появился на свет долгожданный малыш, и сейчас мы с уверенностью заявляем – это МАЛЬЧИК!», — с восторгом отметили в зоопарке.

Жителям города предложили стать причастными к общей радости и выбрать имя для малыша.

«С 28 октября по 28 ноября на входе в павильон «Тропический дом», где сейчас обитают мама с детенышем, будет стоять специальный ящик, куда вы сможете опустить записку со своим вариантом. Главное — не забудьте оставить контактные данные, ведь победитель получит билеты в зоопарк! Итоги конкурса на имя мы объявим в наших социальных сетях 1 декабря», — описали в пресс-службе схему участия в конкурсе.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что Ленинградский зоопарк впервые представил публике очаровательного лисенка по имени Персей.

имя ленивец ленинградский зоопарк новости СПб


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Российских старшеклассников начнут учить оказывать первую помощь в бою и ...
В Шлиссельбурге фальшивая социальная работница забрала у 85-летней ...
Несчастье дома на Счастливой: в Ленобласти домушник вынес у специалистки по ...
В Петербурге задержали местного жителя и мигранта, открыто вырывавших сумки ...
В Петербурге задержали кладовщика, до полусмерти изрезавшего ножом кассира ...
Пьяный житель Московской области насмерть раздавил ростовчанина бытовкой на ...
Поздним вечером в квартире на проспекте Славы родители нашли бездыханное ...
Всемирная метеорологическая организация предупредила о рекордном скачке ...