Ленинградский зоопарк впервые представил публике очаровательного лисенка по имени Персей

Петербуржцев познакомили с новым обитателем Ленинградского зоопарка — наимилейшим бурым лисенком Персеем, приехавшим в город из Псковской области.

Ленинградский зоопарк в своем официальном Telegram-канале сообщил петербуржцам радостную новость — теперь там живет не только огненная лисица Джинджер, но и бурый лисенок Персей.

«Вы знали, что лисы бывают не только рыжими, но и черными, коричневыми и даже серебристыми? Наш новый питомец имеет пятнистый бурый окрас, серую мордочку и бело-серый кончик на роскошном пышном хвосте. Кстати, по повадкам лисы разных мастей никак не отличаются друг от друга», — отметили в Ленинградском зоопарке.

Маленький Персей сейчас живет во внешнем вольере напротив детской площадки с козами. Лисенок еще совсем малыш, ему нет и года – родился красавчик 6 апреля в зоопарке «Зооград» Псковской области. В Северную Столицу лисенок переехал совсем недавно.

Зоопарк выложил в своем канале невероятно милое видео, на котором малыша сначала нежно гладит по щечкам сотрудница зоопарка, а затем он весело носится по вольеру за еловой веткой.

«Только посмотрите, какой неугомонный зверек! Персей обожает играть с ветками, палками, грызть игрушки и мячи, как и все псовые. Он быстро обучается новому, очень активен и любознателен. Приходите в гости полюбоваться на густую зимнюю шубку лисенка!», — отметили в пресс-службе Ленинградского зоопарка.

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