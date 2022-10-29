Эксперт Пшеничная заявила, что новый вариант коронавируса «цербер» не вызовет новой волны заболеваемости в России

Эксперт Пшеничная заявила, что иммунитет к COVID есть почти у всех, поэтому роста заболеваемости из-за варианта коронавируса «цербер» не будет.
По информации РИА Новости, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная обнадежила россиян: иммунитет к коронавирусу есть уже почти у всех жителей страны, поэтому даже если новый вариант коронавируса «цербер» и распространится по России, то мощного подъема заболеваемости не ожидается.
«Вариантом ВА.5 штамма «омикрон», ответвлением которого является «цербер», уже переболело большинство населения, многие уже неоднократно вакцинировались. Иммунитет к SARS-CoV2, хотя бы частичный, есть почти у всех. Поэтому, даже если вариант «цербер» и получит распространение в России, мощного подъема заболеваемости, как в случае с оригинальным «омикроном», ожидать не стоит», — заявила Пшеничная.
По словам эксперта, у «цербера» действительно есть способность частично ускользать от антител, которые выработались в результате предыдущего заболевания COVID-19 или вакцинации. Однако иммунитета, даже частичного, хватит, чтобы защитить человека как от самого заболевания, так и от тяжелого течения инфекции.
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