Эксперт Пшеничная заявила, что новый вариант коронавируса «цербер» не вызовет новой волны заболеваемости в России

«Вариантом ВА.5 штамма «омикрон», ответвлением которого является «цербер», уже переболело большинство населения, многие уже неоднократно вакцинировались. Иммунитет к SARS-CoV2, хотя бы частичный, есть почти у всех. Поэтому, даже если вариант «цербер» и получит распространение в России, мощного подъема заболеваемости, как в случае с оригинальным «омикроном», ожидать не стоит», — заявила Пшеничная.