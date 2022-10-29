В Шлиссельбурге фальшивая социальная работница забрала у 85-летней пенсионерки паспорт и 110 тысяч рублей

В Кировском районе Ленобласти доверчивая пенсионерка повелась на уговоры мошенницы и лишилась не только крупной суммы денег, но и паспорта. Возбуждено уголовное дело.

Как стало известно Gazeta.SPb, 28 октября в полицию с заявлением обратилась 85-летняя пенсионерка представившаяся социальным работником.

Преступница путем обмана злоупотребила доверием старушки и предложила ей обменять деньги. В результате пострадавшая лишилась не только 110 тысяч рублей, но и паспорта. Пенсионерка смогла назвать приметы «соцработницы» — ей оказалась женщина 33-35 лет, среднего роста. Одета в темную куртку, вязаную коричневую шапку и темные брюки

С места преступления изъяли следы пальцев рук и материи. По факту произошедшего следователь возбудил уголовное дело по пункту «а» части 3 статье 158 УК РФ (кража).

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что пенсионерку с Гражданского проспекта по телефону убедили добровольно отдать миллион рублей.