В России снизилось количество публичных госзакупок средств киберзащиты

Российские госкомпании и ведомства сократили количество закупок услуг по обеспечению информационной безопасности на открытых тендерных площадках.

По информации Коммерсантъ, госзаказчики России снизили объемы закупок услуг по обеспечению информационной безопасности на открытых тендерных площадках. Компания «Информзащита» проанализировала закупки государством на пяти тендерных площадках с января по сентябрь 2022 года.

Выяснилось, что в денежном выражении общая сумма размещенных тендеров снизилась на 28%. Такая тенденция может быть следствием перевода многих тендеров в закрытый режим. Согласно постановлению правительства, закупки компаний, попавших под санкции, больше не публикуются в Единой информационной системе.

Напомним, что за последние два года госзакупки услуг в области информационной безопасности стабильно росли. При этом после начала СВО в конце февраля текущего года российская IT-инфраструктура постоянно подвергалась кибератакам. К примеру, 26 марта хакерской атаке подверглась Росавиация, в результате чего пострадал документооборот ведомства, которое было вынуждено перейти на бумажные носители.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что Минцифры проверит «Госуслуги» на сбои в системе безопасности сайта.