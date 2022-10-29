Археологи сфотографировали с воздуха в джунглях Гватемалы древнюю столицу Змеиного царства майя

Археологи сфотографировали с воздуха в джунглях Гватемалы древнюю столицу Змеиного царства майя
Фото: unsplash

В джунглях на границе Мексики и Гватемалы нашли древнюю столицу Змеиного царства майя.

По данным Naked Science, археологи провели новые раскопки могущественного города на границе Мексики и Гватемалы. Новые технологии позволили увеличить столицу Змеиного царства майя Калакмуль до невероятных размеров.

Согласно современным представлениям, Канульское или Змеиное царство существовало с I века до нашей эры до X века нашей эры. Именно его действия во многом определяли политику майя в позднеклассический период. Город нашел еще в 1931 году американский археолог Сайрус Ланделл — тогда площадь города определили в 20 квадратных километров, что примерно вдвое больше древнего Вавилона.

Ученые Национального института антропологии и истории Мексики провели воздушную лидар-съемку 95 квадратных километров джунглей, прилегающих к ранее изученной территории Калакмуля. Оказалось, под густым древесным покровом скрывается плотная и сложная городская застройка с жилыми комплексами, похожие на современные таунхаусы.

«Масштаб модификации ландшафта, возможно, соответствовал масштабу городского населения, поскольку вся доступная земля была покрыта водными каналами, террасами, стенами и плотинами, что позволяло обеспечить максимальную продовольственную безопасность и достаточное количество воды для жителей города», — поразились масштабу и сложности городской застройки ученые.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что варшавские ученые обнаружили в Беловежской пуще загадочные доисторические сооружения.

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