Варшавские ученые обнаружили в Беловежской пуще загадочные доисторические сооружения

Группа ученых из Варшавы опубликовала результаты пятилетнего исследования польской части Беловежской пущи. За это время ученые нашли почти 800 древних курганов.

По информации зарубежных СМИ, археологи Института археологии Университета кардинала Стефана Вышинского приступили к масштабному изучению территории Беловежской пущи в 2017 году.

Ученые провели лазерное сканирование местности при помощи передового радара и обнаружили 789 древних курганов неустановленного назначения, 246 угольных курганов, 54 смоляных завода, 19 древних сельскохозяйственных комплексов, 30 археологических траншей и 17 воинских кладбищ. ПО словам археологов, все эти объекты относятся к разным периодам истории.

Главной неожиданностью для археологов стало открытие двух ранее неизвестных древних укрепленных сооружений. Вероятно, это были религиозные объекты — там археологи раскопали славянскую глиняную посуду раннего и позднего средневековья и древние кремневые предметы. Оказалось, эти сооружения использовались в два периода — с IV по III века до нашей эры и с VII по X века нашей эры.

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