Каменные идолы на острове Пасхи пострадали из-за пожара

Каменные идолы на острове Пасхи пострадали из-за пожара
Фото: Pxhere

На чилийском острове Пасхи в результате пожара пострадали знаменитые каменные статуи-монолиты.

Уточняется, что огонь в секторе вулкана Рано-Рараку Национального парка Рапа-Нуи уничтожил почти 60 гектаров. Пожар начался 4 октября и был взят под контроль только через сутки. За это время пламя успело охватить район, где расположены многие моаи, передает РИА Новости.

Ученые считают, что из-за пожара в статуях могли образоваться трещины, нарушающие их целостность. В Рапа-Нуи находятся 386 моаи, из них 265 расположены снаружи вулкана и 121 – на внутренних склонах кратера.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что в Колпино чуть не сгорела станция скорой помощи от воспламенившейся проводки.

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