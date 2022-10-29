Петербург запустит конкурс по господдержке для газетных киосков

Петербург запустит конкурс по господдержке для газетных киосков
Фото: unsplash

Власти Петербурга готовятся к конкурсу на газетные киоски — так город надеется простимулировать компании, занимающиеся печатной продукцией.

По данным сайта правительство Петербурга, Комитет по промышленной политике Северной Столицы подготовил проект распоряжения «Об утверждении специальной программы «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность по реализации периодической печатной продукции в Санкт‑Петербурге».

В программе говорится о господдержке оборудованных торговых мест в нестационарных торговых объектах, находящихся в собственности города и предназначенных для реализации периодической печатной продукции. Важно, что поддержку получат предприятия, прошедшие конкурсный отбор.

Так компании, которые хотят получить газетный киоск, должны соответствовать определенным требованиям. В частности, не допускаются к конкурсу МСП с долгами по налогам и штрафам в более, чем 300 тысяч рублей, а также долгами по зарплате. При этом бизнесмены должны платить работникам не меньше МРОТ.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что в Центральном районе Петербурга впервые отремонтируют три школы из списка объектов культурного наследия.

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