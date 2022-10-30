В России могут ввести специальный штамп в паспорте о наличии внуков для упрощения опекунства

В России хотят упростить процедуру опеки над внуками путем наделения бабушек и дедушек правами, которыми сейчас обладают только родители.

По данным Известий, Общественная палата РФ обратилась в правительство с инициативой, согласно которой бабушки и дедушки должны иметь право участвовать в воспитании внуков без лишних формальностей. Речь идет о простых ситуациях, когда нужно забрать внука из детсада, школы, сопроводить на отдых или лечение, позаботиться о ребенке более продолжительное время — на летних каникулах или при отъезде родителей на заработки.

По мнению депутатов, вместо всех разрешительных документов достаточно ввести специальный штамп в паспорте бабушек и дедушек о наличии внуков. Его поставят в органах внутренних дел при наличии заявлений обоих родителей или одного из родителей, если второй лишен родительских прав или его местонахождение неизвестно.

Помимо упрощения процедуры сопровождения внуков комиссия Общественной палаты по демографии предлагает ввести специальную субсидию для бабушек и дедушек.

«Бабушкам и дедушкам для компенсации приходится предоставлять и описывать все чеки. Только после этого они могут получить деньги. Мы же говорим о введении стимулирующей выплаты. Например, в рамках пилотного проекта она может появиться в летнее каникулярное время», — объяснил представитель инициативной группы Сергей Рыбальченко.

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