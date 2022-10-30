Почетным гражданам Петербурга напомнили о доплате к пенсии в 10 МРОТ

Почетным гражданам Петербурга напомнили о доплате к пенсии в 10 МРОТ
Фото: unsplash

Доцент Лебединская напомнила почетным гражданам Северной Столицы о выплатах и льготах, среди которых — бесплатный проезд на транспорте и существенная доплата к пенсии.

По данным агентства Прайм, статус «Почетного гражданина» присваивается пожизненно и дает его обладателям ряд привилегий и льгот. Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская отметила, что такое звание присваивается за высокие достижения в развитии экономики, производства, науки, техники, культуры, искусства, воспитания и образования, здравоохранения; вклад в деятельность по охране окружающей среды, законности, правопорядка, общественной безопасности; вклад в области защиты прав человека, охраны жизни и здоровья людей, укрепления мира и согласия среди жителей города. .

«Устанавливается ежегодное ограничение по количеству человек, которые могут быть удостоены такого звания в год. Это звание присваивается пожизненно», — отметила Лебединская.

Большая часть льгот устанавливается на региональном уровне, однако на всей территории России действует бесплатный проезд в общественном транспорте, первоочередной прием должностными лицами.

Введение льгот за статус почетного гражданина всецело зависит от муниципального образования и его финансового положения. Так в Петербурге доплата «привязана» к МРОТ: звание «Почетного гражданина» дает право на бесплатный проезд на транспорте, внеочередной прием у главы Петербурга, доплату к пенсии в 10 МРОТ.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что новые цифровые сервисы для пенсионеров, родителей и автомобилистов появятся в Петербурге.

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