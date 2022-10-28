Новые цифровые сервисы для пенсионеров, родителей и автомобилистов появятся в Петербурге

Новые цифровые сервисы для пенсионеров, родителей и автомобилистов появятся в Петербурге. Фото: Pxhere

Новые цифровые сервисы для пенсионеров, родителей и автомобилистов появятся в Петербурге. Фото: Pxhere

В Санкт-Петербурге решили создать новые цифровые сервисы для определенных категориях граждан. Речь идет о родителях, пенсионерах и автомобилистах.

Как рассказали в Аппарате вице-губернатора города Станислава Казарина, накануне прошла тематическая сессия по их разработке. В мероприятии приняли участие представители Комитетов по благоустройству, тарифам, энергетике и инженерному обеспечению, Жилищного комитета, Государственной жилищной инспекции, ГАТИ.

Отмечается, что новые сервисы будут сформированы под потребности петербуржцев в разных социальных ролях: «Я родитель», «Я за рулём», «Я пенсионер» и прочие.

По словам регионального координатора федерального проекта «Цифровая Россия», руководителя Санкт-Петербургского информационно-аналитического центра Андрея Максименко, самые проработанные сервисы после экспертной оценки будут запланированы к реализации и пополнят мини-апп «Я здесь живу» Экосистемы городских сервисов «Цифровой Петербург».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что приложение для оплаты парковки в центре Петербурга стало удобнее. Специалисты добавили в систему новые возможности и функции.