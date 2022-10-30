В Ленобласти возбудили уголовное дело после того, как двое малышей заболели чесоткой в грязной квартире

В Приозерском районе Ленобласти молодая мать развела в квартире такую грязь, что ее маленькие дети заразились чесоткой. Возбуждено уголовное дело.

Как стало известно Gazeta.SPb, 20 октября в полицию поступил материал от начальника отдела по опеке и попечительству о том, что 13 сентября, находясь по месту жительства в квартире дома по улице Центральной поселка Суходолье, безработная 23-летняя мать создала создала условия, опасные для жизни и здоровья двоих малолетних детей.

В результате 4-летний мальчик и годовалая девочка, лишенные возможности принять меры к самосохранению, заразились чесоткой. Детей госпитализировали в Приозерскую больницу. Сообщалось, что пострадавшие дети дошкольные учреждения не посещают.

По факту произошедшего следователь 29 октября возбудил уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности).

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