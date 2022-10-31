Политолог Дудчак объяснил мотивы собравшейся уходить с российского рынка компании Huawei

Эксперт рассказал, что продиктованное политикой страны поведение инвесторов Huawei послужило причиной прекращения поставок смартфонов Huawei в Россию.
По данным телеканала 360, экономист и политолог Александр Дудчак заявил, что зарубежные инвесторы китайского бренда Huawei могли повлиять на решение компании о прекращении поставок смартфонов в Россию. Эксперт отметил, что такое поведение нельзя воспринимать как недружественное.
«Не знаю, можно ли назвать это китайской мудростью, но вот такая у них политика. Это не значит, что продукция Huawei пропадет с российских прилавков, — не пропадет», — заверил Александр Дудчак.
Эксперт добавил, что к возможному прекращению поставок гаджетов следует относиться спокойно, несмотря на то, что структура китайской компании достаточно сложная. С корпорацией связаны влиятельные инвесторы, которые напрямую воздействуют на принимаемые Huawei решения.
Напомним, что руководство Huawei недавно задумалось о прекращении поставок гаджетов на российский рынок. Несмотря на пессимистичную обстановку, эксперты уверяют, что параллельный импорт сможет выправить ситуацию на отечественном рынке. Кроме того, сами китайские бизнесмены могут зарегистрировать новые компании для работы с Россией в обход санкций.