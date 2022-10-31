Политолог Дудчак объяснил мотивы собравшейся уходить с российского рынка компании Huawei

Эксперт рассказал, что продиктованное политикой страны поведение инвесторов Huawei послужило причиной прекращения поставок смартфонов Huawei в Россию.

По данным телеканала 360, экономист и политолог Александр Дудчак заявил, что зарубежные инвесторы китайского бренда Huawei могли повлиять на решение компании о прекращении поставок смартфонов в Россию. Эксперт отметил, что такое поведение нельзя воспринимать как недружественное.

«Не знаю, можно ли назвать это китайской мудростью, но вот такая у них политика. Это не значит, что продукция Huawei пропадет с российских прилавков, — не пропадет», — заверил Александр Дудчак.

Эксперт добавил, что к возможному прекращению поставок гаджетов следует относиться спокойно, несмотря на то, что структура китайской компании достаточно сложная. С корпорацией связаны влиятельные инвесторы, которые напрямую воздействуют на принимаемые Huawei решения.