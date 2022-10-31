Грядущей зимой за чистоту улиц Петербурга будут отвечать более 1,6 тысячи спецмашин

Петербург готовится дать бой грядущей зиме. Защищать улицы города от сугробов и наледи будут 1 613 спецмашины и тысячи работников ручной уборки.

По данным пресс-службы Смольного, председатель Комитета по благоустройству Василий Пониделко отчитался о подготовке служб города к зиме. По его словам, в уборке и вывозе снега в Петербурге будут задействованы 1 613 единиц техники. На случай превышающих норму осадков город дополнительно выделит еще 425 спецмашин и тысячи работников ручной уборки.

В этом году парк снегоуборочной техники Северной Столицы пополнили 74 новые машины, в том числе 20 вакуумных пылесосов — их используют для уборки снега на узких улицах в центральной части города.

«В этом году мы закупили новую технику, сделали запас реагентов, заключили договоры с подрядчиками. Делаем все необходимое, чтобы эффективно убирать город зимой», – заявили в правительстве Петербурга.

В Смольном отметили, что уборка города в этом году будет производиться экологичным способом при помощи технической соли и песка. Утилизировать снег будут на 11-и снегоплавильных пунктах ГУП «Водоканал». Кроме того, в городе увеличили количество точек временного складирования снега до 17 единиц.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что синоптик Михаил Леус рассказал, когда в Петербург придет климатическая зима.