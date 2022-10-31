В Петербурге отремонтируют сбитый семь лет назад барельеф Мефистофеля на доме работы Лишневского

Фонд капремонта Северной Столицы займется реставрацией фасада дома работы архитектора Лишневского спустя семь лет после того, как вандал разрушил лепнину. Особое внимание специалисты уделят барельефу Мефистофеля.
В Петроградском районе Петербурга в скором времени начнутся восстановительные работы фасада дома архитектора Лишневского, располагающегося по адресу улица Лахтинская, дом 24. Для этого Фонд капремонта уже начал разрабатывать проект ремонта фасада здания, в том числе — барельефа с Мефистофелем, пострадавшего от рук вандала.
«Дом является объектом культурного наследия, поэтому все работы, в том числе, по восстановлению лепного декора пройдут под строгим контролем КГИОП», — заявили в Фонде капремонта.
Напомним, летом 2015 православный активист и его прятель-альпинист решили избавиться от фигуры Мефистофеля с помощью кувалды. В итоге борьба с «нечистым» обошлась вандалу в 664 тысячи рублей. Кроме того, активист раскаялся и ушел в монастырь, в связи с чем прокуратуре пришлось прекратить ранее возбужденное уголовное дело по факту разрушения памятника.
Несмотря на компенсацию ущерба, памятник до нынешнего момента оставался полностью разрушенным. Мефистофеля придется восстанавливать в несколько этапов «с нуля». Для начала реставраторы изготовят предварительную модель фигуры по сохранившимся фрагментам, а затем подготовят гипсовую форму, по которой будет отлита сама деталь. В заключении Мефистофеля вернут на прежнее место и вернут ему исторические цвета.
Согласно договору, заключенному Фондом капремонта, цена проектирования фасадных работ оценивается в 1,5 миллиона рублей, а на ремонт всего фасада город потратит около 13,5 миллионов.