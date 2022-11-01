Труп неизвестного привлек внимание жильцов на Карпинского гнилостным запахом

В квартире на Карпинского нашли труп мужчины. Жилье завалено мусором, личность хозяина не определена.

В понедельник, 31 октября, в полицию Калининского района Петербурга поступило сообщение от начальника ЖКС, заявившего, что из одной из квартир дома 28, корпус 6 по улице Карпинского исходит трупный запах.

Как стало известно Gazeta.SPb, прибывшие на вызов сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело неизвестного мужчины, лежавшее на диване в двухкомнатной квартире. Труп уже начал гнить. Дверь в квартиру была открыта, квартира сильно захламлена. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Труп направлен в морг для установления причины смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленобласти задержали мужчину, нашедшего в своей квартире разлагающийся труп сожительницы с черной головой. В Кировском районе Ленобласти мужчина обнаружил в своей квартире труп сожительницы в стадии разложения. Его показания не сошлись с реальной картиной событий.