Боец ММА Александр Писарев скончался в возрасте 33 лет от отравления

Боец ММА Александр Писарев внезапно умер в результате отравления. Его жизнь оборвалась во сне.

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Писарев ушел из жизни в возрасте 33 лет. Информацией о трагедии с журналистами поделились в команде спортсмена.

Как сообщает ТАСС, со ссылкой на своего собеседника, Писарев умер во сне, у него не было каких-либо хронических проблем со здоровьем. По предварительной информации, он скончался в результате пищевого отравления.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что отоларинголог рассказала, от чего можно умереть во сне. Выяснилось, что храп может стать одной из главных причин смерти человека во сне. Специалист объяснила, почему это может произойти. Так, человек не высыпается, за этим приходит дневная сонливость, снижается работоспособность и качество жизни. Храп может возникнуть и при проблемах с лишним весом.