С преподавателем СПбГУ прекратили работу из-за «грязных шуток»

Администрация СПбГУ отстранила от работы преподавателя после жалобы, поступившей от студентов Института философии. Причиной разбирательства стал его «неприличный» юмор.

Как сообщает телеканал 78, учащиеся обратились в комиссию по этики и попросили провести проверку действий преподавателя. В студенческом сообществе «Колокол» во «ВКонтакте» был опубликован фрагмент письма.

«Позволяет себе отпускать грязные шутки, оскорбляющие лиц женского пола и имеющие ярко выраженный сексуальный подтекст», – так сотрудника СПбГУ характеризует автор письма. В письме также приводятся примеры высказываний преподавателя.

Фамилия и имя работника университета остаются неизвестными. Отмечается, что проректор по безопасности СПбГУ Дмитрий Грязнов обратился в правоохранительные органы. Согласно опубликованной информации, трудовые отношения с преподавателем были прекращены по его инициативе.

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