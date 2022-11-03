Суд арестовал почти 1 млрд рублей на счетах бывшего вице-губернатора Петербурга

Суд арестовал почти 1 млрд рублей на счетах бывшего вице-губернатора Петербурга
Фото: pxhere

Арбитражный суд Московского округа наложил арест на счета бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Лавленцева в рамках дела о банкротстве ООО «Строй-Альянс» по иску компании «Механизатор № 1».

Как сообщает телеканал 78, постановление об аресте суммы, составляющей примерно 940 тысяч рублей, вступило в силу 27 октября. «Механизатор №1» подала ходатайство, ссылаясь на то, что в рамках дела рассматривается дело о привлечении к ответственности лица, контролирующего должника лица.

Владимир Лавленцев владел долями «Горкапстрой» до мая 2020 года. Это связывает его со «Строй-Альянс». Следует напомнить, что Владимир Лавленцев занимал пост вице-губернатора Санкт-Петербурга по ЖКХ с мая 2013 года по октябрь 2014.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Петербурге адвокат и два полицейских были задержаны при попытке передачи взятки. Впоследствии два фигуранта дела были привлечены к оперативно-розыскным мероприятиям.

арбитражный суд вице-губернатор владимир лавленцев


 

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