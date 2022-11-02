В Петербурге адвокат и два полицейских обвиняются во взяточничестве

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении адвоката, а также подполковника и майора юстиции по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу, подозреваемые вступили в сговор с целью получить взятку от сожительницы обвиняемого по уголовному делу, находящемуся в производстве старшего следователя.

Адвокат, потребовал от женщины взятку в 2 млн рублей за избрание меры пресечения, не связанной с заключением. Сперва сожительница согласилась, но затем обратилась в правоохранительные органы.

Сотрудники полиции задержали адвоката 1 ноября после того, как он 1 ноября получил от сожительницы обвиняемого муляж денежных средств. В тот же день он передал ненастоящие деньги следователю на проспекте Большевиков.

Офицер полиции также была задержана и согласилась помочь следствию. 2 ноября она передала начальнику отдела все тот же муляж.

Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявления обвинения подозреваемым.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что мошенники убедили 88-летнюю петербурженку отдать им более 1,5 млн рублей.