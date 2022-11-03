Станция «Технологический институт» закроется на вход и выход с 4 по 6 ноября

Вестибюль метро «Технологический институт-1» в Санкт-Петербурге будет закрыт с 4 по 6 ноября. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте ГУП «Петербургский метрополитен».

«Вниманию пассажиров! Временно изменяется режим работы наземного вестибюля станции «Технологический институт-1»: 4, 5 и 6 ноября 2022 года он будет закрыт для входа и выхода пассажиров. Просим заранее планировать маршрут поездок», – сообщили в пресс-службе городского метро.

Вестибюль кросс-платформенной станции метро, войдя через который пассажиры могут попасть к поездам, курсирующим по красной линии метрополитена, будет закрыт в течении 3 дней. Точное время закрытия и открытия станции не сообщается.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что из-за фестиваля «Чудо Света» с 4 по 6 ноября в Петроградском районе будет перекрыто движение на нескольких улицах. Они будут недоступны в период с 17:30 по 23:30.